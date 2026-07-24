Buscan que créditos lleguen a pequeñas empresas, no sólo a las grandes

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior exploran una agenda conjunta de colaboración que fortalezca el acercamiento a la banca de desarrollo a los más de seis millones de micro, pequeñas y medianas empresas que representan el 99.8 por ciento de las unidades económicas del país y generan más de 15 millones de empleos.

Se llevó a cabo una reunión entre los representantes de dichas instancias como parte de las acciones del Concanaco en el eje de financiamiento y desarrollo empresarial del Pacto contra la Extorsión, que impulsa la prosperidad, la justicia económica y la seguridad, estrategia nacional que busca que las oportunidades de crédito y crecimiento lleguen a los negocios familiares de cada municipio y comunidad del país, no solo a las grandes empresas.

Se identificaron tres ejes de trabajo prioritarios: en capacitación, analizaron mecanismos para sistematizar y potenciar los programas existentes dirigidos a los sectores de comercio, servicios y turismo, ampliando su alcance territorial; en financiamiento, exploraron esquemas de crédito para la adquisición de activos productivos que reduzcan las barreras que actualmente limitan el crecimiento de miles de negocios familiares; y en articulación institucional, abordaron la coordinación estatal para implementar estos programas de forma coordinada en las 32 entidades federativas.