Buscan que estacionamientos en Durango respondan por robos y daños a vehículos

Con el objetivo de establecer un tiempo de tolerancia en los estacionamientos de plazas y centros comerciales de Durango, así como obligar a los establecimientos que cobran por el servicio a responder por robos o daños a los vehículos, se trabaja en modificaciones al Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Durango.

El regidor Ariel Maa López aseguró que ya tienen identificados diversos aspectos que deben incluirse en el reglamento, por lo que se trabaja en una actualización que contemple estas modificaciones.

Reconoció que la mayoría de los estacionamientos coloca letreros en los que advierte que no se hará responsable por daños o robos a los vehículos.

"No solo en el cobro, sino también en la responsiva, en que cuenten con ciertos seguros, porque al final de cuentas el duranguense está pagando por un servicio y debe recibir los beneficios correspondientes", afirmó.

Aunque consideró que pueden aplicarse nuevas medidas, señaló que primero será necesario dialogar con los propietarios de los estacionamientos.

"También no es algo que deba ser impositivo, sino que debemos tener diálogo. Debemos ver cómo todos seguimos ganando, que no salga perdiendo el dueño del estacionamiento, pero tampoco las familias que llevan sus vehículos a estacionarse ahí. Nosotros estamos echándonos un clavado en esa parte de la reglamentación y, cuando tengamos noticias, se las daremos a conocer".

Respecto a la primera hora gratuita para los clientes, Maa López comentó que algunas tiendas departamentales cuentan con amparos, por lo que también se buscarán las vías legales para que puedan cumplir con esta disposición.

"Estamos viendo, acompañados de la Dirección Jurídica, cómo estructurar todo el proceso legal y la parte reglamentaria para hacer válidos este tipo de derechos, porque nosotros elaboramos los reglamentos pensando en la ciudadanía".

Puntualizó que, en este tema, los regidores de las diferentes fracciones trabajarán en conjunto, ya que se trata de un asunto que consideran prioritario.