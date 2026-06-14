Buscan que obras y proyectos en Durango mitiguen daños al medio ambiente

Con el objetivo de establecer mecanismos de compensación ecológica para proyectos y actividades que generen impactos en el entorno natural, en el Congreso del Estado de Durango se propuso reformar la Ley de Gestión Ambiental Sustentable.

La iniciativa, presentada por el diputado local Noel Fernández Maturino, plantea que quienes desarrollen obras o actividades con incidencia ambiental asuman responsabilidades concretas para restaurar, conservar o mejorar los ecosistemas afectados, bajo el principio de responsabilidad ambiental.

De acuerdo con la propuesta, el crecimiento urbano, industrial y comercial registrado en los últimos años ha generado afectaciones derivadas de la construcción de fraccionamientos, plazas comerciales, complejos habitacionales, desarrollos turísticos y parques industriales, entre otras obras que modifican los ecosistemas y ejercen presión sobre recursos naturales como el agua y el suelo.

Bajo este contexto, la reforma busca incorporar planes de compensación ecológica que incluyan acciones como reforestación de áreas degradadas, protección y recuperación de cuerpos de agua, conservación de hábitats de flora y fauna silvestre, creación y fortalecimiento de áreas verdes urbanas, rehabilitación de suelos afectados y apoyo a programas de educación ambiental.

La propuesta también retoma recomendaciones de organismos internacionales sobre la necesidad de revertir la degradación de los ecosistemas, destacando que la restauración ambiental contribuye a la captura de carbono, la regulación del clima y la disminución de riesgos asociados a fenómenos naturales como inundaciones y erosión.