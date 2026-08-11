Buscan que revisión del T-MEC integre a empresas a cadenas regionales de suministro

La Coparmex reiteró que la revisión del T-MEC debe convertirse en el punto de partida para fortalecer la competitividad de América del Norte e integrar a más MiPyMEs mexicanas a las cadenas regionales de suministro, con mayor contenido nacional y valor agregado.

A través de un posicionamiento, el organismo patronal estableció que en 2025, el valor de las exportaciones totales fue de 664,837 mmd: el 83.70% se destinó a EE.UU., equivalente a 556 mil 469 mmd, lo que abre una oportunidad para fortalecer a los proveedores mexicanos.

Por lo que se enfatizó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa la oportunidad de incrementar el contenido nacional, consolidar proveedores regionales y generar mayor valor agregado dentro de las cadenas productivas.