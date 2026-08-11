Buscan que revisión del T-MEC integre a empresas a cadenas regionales de suministro
La Coparmex reiteró que la revisión del T-MEC debe convertirse en el punto de partida para fortalecer la competitividad de América del Norte e integrar a más MiPyMEs mexicanas a las cadenas regionales de suministro, con mayor contenido nacional y valor agregado.
A través de un posicionamiento, el organismo patronal estableció que en 2025, el valor de las exportaciones totales fue de 664,837 mmd: el 83.70% se destinó a EE.UU., equivalente a 556 mil 469 mmd, lo que abre una oportunidad para fortalecer a los proveedores mexicanos.
Por lo que se enfatizó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) representa la oportunidad de incrementar el contenido nacional, consolidar proveedores regionales y generar mayor valor agregado dentro de las cadenas productivas.
La decisión de Estados Unidos de no extender el T-MEC por un nuevo periodo de 16 años no pone fin al acuerdo, pero sí abre una etapa de revisiones anuales que redefine la agenda regional. Por lo que los empresarios consideraron que en este nuevo escenario, donde la seguridad económica, la inteligencia artificial, los semiconductores, la electromovilidad y los minerales críticos adquieren un papel estratégico, México tiene la oportunidad de consolidarse como un socio cada vez más competitivo dentro de América del Norte.