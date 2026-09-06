Buscan recuperar escuelas de tiempo completo y crear Sistema Estatal de Cuidados en Durango

Crear una Ley del Sistema Estatal de Cuidados, retomar las escuelas de tiempo completo y buscar alternativas para fortalecer las finanzas públicas de Durango serán algunos de los temas que se impulsarán durante el tercer año de la Legislatura.

El diputado local Martín Vivanco Lira señaló que presentará en la próxima sesión una iniciativa para establecer el Sistema Estatal de Cuidados, luego de que el derecho al cuidado fue incorporado a la Constitución. La propuesta busca reconocer tanto el derecho de las personas a cuidar y ser cuidadas como las labores de cuidado que actualmente recaen principalmente en las mujeres.

Uno de los retos será que la legislación cuente con respaldo presupuestal y pueda implementarse de manera gradual, por lo que planteó que el Congreso deberá analizar las posibilidades financieras del estado al momento de definir el esquema.

En materia educativa, Vivanco Lira adelantó que presentará iniciativas para retomar la discusión sobre el estado de la educación y buscar la recuperación paulatina de las escuelas de tiempo completo. Consideró que este modelo puede contribuir a mejorar los procesos educativos y apoyar a las familias, aunque reconoció que su implementación implica un costo importante.

Otro de los ejes de su agenda será el fortalecimiento de las finanzas estatales, ante la necesidad de incrementar los ingresos propios y reducir gradualmente la dependencia de recursos federales. Para ello, propuso discutir alternativas dentro del sistema de coordinación fiscal y ampliar la base de contribuyentes mediante una mayor formalización, sin incrementar la carga para quienes ya cumplen con sus obligaciones.

Finalmente, ante la proximidad del proceso electoral de 2027, llamó a mantener el trabajo institucional y los acuerdos por encima de los intereses electorales. Consideró que las diferencias políticas forman parte del debate legislativo, pero no deben desplazar la atención de las reformas y pendientes que enfrenta el estado.