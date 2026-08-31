Buscan reglas para uso ético de IA en escuelas de Durango

El uso de herramientas de inteligencia artificial en las escuelas debe acompañarse de reglas que garanticen su aplicación ética y responsable, particularmente para evitar que trabajos elaborados con estas tecnologías sean presentados como producto del esfuerzo intelectual de los estudiantes.

Así lo planteó la diputada local Sughey Torres Rodríguez al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, quien señaló que plataformas como ChatGPT, Gemini y Copilot ya forman parte de los entornos educativos , por lo que consideró que el reto no es prohibirlas, sino establecer criterios para aprovechar sus beneficios sin afectar la creatividad, el pensamiento crítico, el esfuerzo personal y la honestidad académica.

La propuesta plantea que las instituciones educativas desarrollen acciones permanentes de formación en ética digital, uso responsable de tecnologías emergentes y respeto a la propiedad intelectual. También busca prevenir prácticas como el plagio y la suplantación de autoría, además de promover que la inteligencia artificial sea empleada como una herramienta de apoyo al aprendizaje y no como sustituto del trabajo intelectual de los estudiantes.

Torres Rodríguez sostuvo que la legislación estatal puede establecer principios generales que posteriormente sean desarrollados mediante lineamientos, protocolos y estrategias específicas en las instituciones educativas. Consideró que la formación sobre el uso responsable de estas herramientas permitirá que los jóvenes enfrenten los cambios tecnológicos desde una perspectiva de aprovechamiento y no de oportunismo académico.