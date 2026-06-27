Buscan regularizar colonias cercanas a la Morga y Ampliación PRI

En el municipio de Durango, las autoridades han regularizado 13 colonias en los últimos meses y continúan con acciones para regularizar otros asentamientos que cumplan con las especificaciones necesarias, a fin de que esas familias tengan certeza jurídica sobre su patrimonio.

De al menos 16 solicitudes de regularización, seis podrían avanzar, ya que corresponden a asentamientos ubicados en zonas cercanas a la colonia Morga y la Ampliación PRI, debido a que cumplen con los requisitos de factibilidad, principalmente en lo relacionado con la seguridad del terreno y la ausencia de riesgos, que implica un dictamen de Protección Civil.

La regidora Gloria Arreola Gamboa dijo que, dentro de las comisiones de Desarrollo Urbano y Gestión Territorial y Vivienda, se revisa que los asentamientos cumplan con diversos dictámenes, entre ellos que los servicios básicos puedan instalarse sin inconvenientes, especialmente el drenaje y el alcantarillado.

"Esperamos darle certeza jurídica a todas estas personas, siempre y cuando se garantice la salvaguarda de su patrimonio; pero sí tenemos que ser muy claros en que aquellas personas que se instalen en una zona o terreno vulnerable, obviamente no podrán obtener la certeza jurídica de su patrimonio", explicó.

Zonas de riesgo

La regidora reconoció la necesidad de vivienda que existe tanto en Durango como en el resto del país, por lo que algunas personas optan por asentarse en distintos puntos de la ciudad.

Señaló que quienes no cuentan con recursos para comprar o rentar una vivienda, en ocasiones, por necesidad, llegan a invadir algunos espacios; sin embargo, lo que se busca es que, al menos, se establezcan en zonas seguras, pero lo principal es evitar asentamientos irregulares.

"Se les han hecho recomendaciones a muchas personas para que no se instalen, por ejemplo, cerca de alguna presa, como la Presa del Hielo, para evitar que pueda ocurrir algún accidente ante las inclemencias del tiempo".

Recordó que durante la temporada de lluvias se mantiene un monitoreo constante por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil y otras dependencias, con el propósito de atender cualquier contingencia o reporte que se genere en la ciudad o en zonas consideradas de riesgo y, en caso necesario, evacuar a las personas.

Finalmente, señaló que la ciudadanía también tiene la responsabilidad de adoptar medidas preventivas y atender las recomendaciones de las autoridades, especialmente evitando tirar basura en las alcantarillas.

Puntualizó que la prevención solo funciona cuando la ciudadanía y las instituciones trabajan de manera conjunta.