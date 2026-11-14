Buscan reparar La Rosilla y construir otra presa para garantizar agua a El Salto

La reparación de la presa La Rosilla y la construcción de la presa Arroyo del Agua, en el municipio de Pueblo Nuevo, representan los dos proyectos con los que se busca garantizar el abastecimiento de agua potable para El Salto, la cabecera municipal.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la próxima semana se espera recibir los resultados del estudio realizado por la empresa estadounidense Proinfra para determinar las condiciones en que se encuentra La Rosilla II y establecer las acciones necesarias para reparar sus filtraciones.

Explicó que, de manera paralela, avanza el proyecto para construir la presa Arroyo del Agua, que contempla una inversión aproximada de 163 millones de pesos y cuya ejecución podría comenzar durante el próximo año, dependiendo de que se resuelva la situación relacionada con los terrenos donde se desarrollaría la obra.

El funcionario señaló que ya se cuenta con una cartera de inversión y que el esquema financiero presenta avances importantes. Además, el Gobierno del Estado mantiene negociaciones con los ejidatarios propietarios de los terrenos.

Indicó que ya se dispone de un avalúo elaborado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), que servirá como referencia para las negociaciones, aunque todavía no se ha definido el monto que se ofrecerá por los predios.

Añadió que se otorgó un plazo de 15 días para que los ejidatarios socialicen la propuesta con sus integrantes y posteriormente se pueda realizar una nueva reunión para avanzar en la solución del conflicto social.

Delgado Gallegos explicó que la presa La Rosilla tiene una capacidad de almacenamiento de 1.2 millones de metros cúbicos, mientras que Arroyo del Agua tendría una capacidad ligeramente superior.

Por ello, destacó que la intención es concretar ambos proyectos, pues la rehabilitación de la infraestructura existente, junto con la construcción de una nueva presa, permitiría contar con una mayor disponibilidad de agua para atender las necesidades de toda la población de El Salto durante muchos años.

El director local de Conagua indicó que la construcción de Arroyo del Agua se mantiene como una proyección para el próximo año, aunque su calendario definitivo dependerá de los avances financieros y, principalmente, de que se logre un acuerdo con los ejidatarios para disponer del terreno.