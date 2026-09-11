Buscan sanciones más altas ante incremento de casos de maltrato animal en Durango

En Durango son varias las denuncias que, además de hacerse públicas, se han presentado ante las autoridades correspondientes por casos de maltrato animal, como algunos en los que perros han sido hasta mutilados, por lo que se buscan sanciones económicas más altas.

“La semana pasada me encontré un caso de un perrito que fue bañado en aceite y mutilado de sus orejas. Huellitas hizo también una denuncia de un perrito al que le quitaron las almohadillas de la patita. Desafortunadamente, son casos que nos estamos topando”, expresó la regidora Gloria Arreola Gamboa.

La regidora apuntó que algunos casos se hacen virales, entonces se les da mayor seguimiento, pero hay otros que son graves y no se les da la misma atención.

Indicó que, en una revisión de las sanciones administrativas para posteriormente aumentarlas, sí se logró endurecer algunas multas, las cuales deberán ser aprobadas en la votación del paquete económico 2027, en la Ley de Ingresos.

Arreola Gamboa explicó vienen incrementos desde las multas más pequeñas, por ejemplo, por no recoger las heces de su perro, con 5 UMAS, hasta las multas más grandes por maltrato animal severo, de hasta 300 UMAS, que son alrededor de 35 mil pesos.

La regidora recordó que la omisión de cuidados va desde no atender a la mascota y no responsabilizarse de su cuidado, hasta no llevarla a atención médica, tenerla en las azoteas y, posteriormente, llegar al maltrato animal.

Perros sin correa

Uno de los casos que se han hecho virales en este tema, es el de Martina, una perrita que fue atacada en Gómez Palacio por otros perros del mismo fraccionamiento que andaban sin correa, por lo que se pretenden multas más altas para los propietarios.

En lo que corresponde al Instituto de Parques, dijo que se va a trabajar en coordinación para establecer una estrategia y exhortar a los propietarios de perros a que los lleven a pasear con correa, ya que el animal debe portar en todo momento su collar y correa.

Se buscará cómo aplicar los exhortos dentro de los parques, ya sea con personal fijo que pudiera llevar un registro de las personas y de los exhortos realizados, sobre todo si se trata de personas reincidentes, para que intervenga la Policía Ambiental y se les aplique una sanción administrativa.

Primero será el exhorto, pero en caso de que en una segunda ocasión no lo atiendan, recibirán una sanción administrativa directa.

Habrá vigilancia en las zonas donde llevan a las mascotas a pasear, ya que muchos animales andan sin collar y sin correa, lo que puede representar un riesgo para los demás.