Buscan talento en Durango para participar en largometraje: así puedes postularte

Una convocatoria de casting abrió la búsqueda de hombres y mujeres de entre 18 y 60 años que estén interesados en participar en un largometraje que se filmará en el norte del país. La agencia BM Casting está en busca de perfiles que puedan formar parte de distintos personajes de la producción cinematográfica, para lo cual contempla aspirantes de Durango, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Entre los requisitos indispensables se encuentra tener disponibilidad de fechas durante marzo y abril de 2027, así como radicar en alguno de los estados mencionados. Las personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a [email protected], con el asunto “NORTE”, e incluir sus datos completos como nombre, edad, estatura, teléfono y lugar de nacimiento; además de fotografías actuales de rostro y cuerpo completo, sin filtros.

La convocatoria también solicita un video de presentación de un minuto y medio en el que cada aspirante indique su nombre, edad, estatura, lugar de nacimiento y residencia actual, además de relatar una situación de injusticia que haya tenido que afrontar.

La fecha límite para enviar el material es el 12 de noviembre de 2026 y únicamente serán considerados los mensajes que cumplan con todos los requisitos.