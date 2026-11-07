Buscan una respuesta integral en Durango ante el riesgo suicida y sus consecuencias

Las personas que atraviesen una crisis relacionada con la conducta suicida no podrán ser rechazadas cuando soliciten atención de urgencia, mientras que sus familias también tendrán acompañamiento después de una pérdida, de acuerdo con la nueva Ley para la Prevención, Atención y Posvención de la Conducta Suicida para el Estado de Durango.

La legislación establece bases para intervenir en las distintas etapas de esta problemática: prevenir, identificar señales de alerta, proporcionar atención integral y dar seguimiento a quienes enfrentan situaciones de riesgo. También incorpora la posvención, que contempla apoyo para familiares, amistades y comunidades afectadas por el suicidio de una persona.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Alejandro Mojica Narváez, explicó que el propósito es establecer una ruta común de atención y evitar que las personas enfrenten solas una crisis de salud mental. Durante un encuentro con medios de comunicación, acompañado por el especialista Nefi Campos, sostuvo que la respuesta requiere la participación de autoridades, profesionales y sociedad.

Uno de los alcances de la norma es que la atención de urgencia deberá brindarse con dignidad, sin discriminación y con respeto a los derechos humanos. Esto busca evitar que una persona en riesgo quede sin asistencia por prejuicios o barreras en los servicios.

Mojica Narváez recordó que la iniciativa fue presentada en marzo de 2024 y que su elaboración contó con la participación de especialistas, quienes contribuyeron a generar información sobre los mitos y realidades del suicidio. La ley, afirmó, busca que las disposiciones se traduzcan en acciones que ayuden a prevenir pérdidas de vidas y atender las consecuencias que enfrentan quienes sobreviven a ellas.