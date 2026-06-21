Buscan unificar reglamento para las 39 unidades deportivas municipales de Durango

En una reciente sesión de trabajo de la Comisión de Activación Física y Deporte del Cabildo de Durango, se revisaron los avances relacionados con las 39 unidades deportivas existentes en el municipio, para implementar una reglamentación que fortalezca su funcionamiento.

Durante la reunión se analizaron propuestas para que cada unidad deportiva cuente con reglas de operación, horarios definidos y mecanismos que permitan garantizar espacios seguros y adecuados para las familias.

El regidor Alfredo Varela Pacheco detalló que se busca homologar los criterios de operación en todas las unidades, de manera que el funcionamiento de estos espacios no dependa de decisiones particulares.

Entre los temas que contempla la reglamentación se encuentra determinar el acceso o no de bebidas alcohólicas, así como establecer un protocolo de actuación ante incidentes o conductas que alteren la convivencia dentro de las instalaciones.

Como parte de este trabajo, las unidades deportivas fueron clasificadas en categorías A, B y C , de acuerdo con la infraestructura con la que cuentan.

"Lo que buscamos es que las unidades con menor infraestructura puedan mejorar sus condiciones y que cada vez más espacios deportivos ofrezcan instalaciones dignas para quienes practican deporte y activación física", afirmó.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS

El regidor reconoció que algunas unidades deportivas que presentaban condiciones de abandono ya han registrado mejoras, como la Unidad Deportiva Félix Torres Cadena, donde, mediante acciones coordinadas con la Dirección Municipal de Seguridad Pública, se recuperó el espacio para brindar mayor tranquilidad a los usuarios.

Asimismo, señaló que se impulsará una mayor coordinación entre dependencias municipales como Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública, con el fin de atender de manera integral las necesidades de mantenimiento, infraestructura y vigilancia.

"Las unidades deportivas son espacios fundamentales para la integración social, la prevención y el desarrollo de nuestras comunidades, por lo que deben contar con instalaciones seguras, funcionales y de calidad", expresó.