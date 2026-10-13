Buscarán contener aumentos desmedidos al Predial por reforma federal

Una potencial actualización en las tablas de valores catastrales a nivel nacional podría derivar en un incremento de hasta cinco veces en el costo del impuesto predial para los contribuyentes a partir del próximo ejercicio fiscal.

Según advirtió el diputado local Alejandro Mojica Narváez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, el ajuste planteado modificaría el valor de los inmuebles de interés social o residencial de manera sustancial; ejemplificó que una propiedad fijada catastralmente en 250 mil pesos pasaría a valuarse por encima del millón de pesos , lo que repercutiría de forma directa e inmediata en las boletas de pago de los propietarios al arranque del año.

Frente a este escenario, calificó la medida como un esquema de corte recaudatorio que traslada la carga financiera a los contribuyentes cumplidos, en un contexto económico donde los pronósticos internacionales ubican el crecimiento del país por debajo del uno por ciento.

No obstante, Mojica Narváez destacó que a nivel local se buscarán mecanismos de coordinación con las autoridades municipales para contener el impacto económico en los hogares de la capital, al tiempo que se valoraron como necesarias las proyecciones de edificación de vivienda de interés social para abatir el déficit habitacional en la entidad.