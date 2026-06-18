¿Buscas trabajo después de los 60 años? INAPAM tiene registro para empleos con prestaciones

Aunque muchas personas relacionan al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) únicamente con los descuentos que ofrece su credencial, este organismo también cuenta con un programa dirigido a quienes desean seguir trabajando y obtener ingresos mediante un empleo formal.

A través del Servicio de Vinculación Productiva, las personas mayores de 60 años pueden solicitar apoyo para ser canalizadas a oportunidades laborales en empresas privadas o dependencias públicas, sin necesidad de esperar convocatorias o periodos de inscripción.

El registro para incorporarse al programa se mantiene disponible durante todo el año y está dirigido a quienes cuentan con la credencial del INAPAM.

Empleos formales para adultos mayores

El esquema de Vinculación Productiva funciona como un enlace entre los adultos mayores y las empresas interesadas en contratar personal bajo condiciones de inclusión laboral.

Una vez que se concreta la contratación, la relación de trabajo se establece directamente con la empresa o institución correspondiente, por lo que las personas contratadas tienen acceso a las prestaciones contempladas en la Ley Federal del Trabajo, además de un salario que debe respetar el mínimo vigente.

De esta manera, los beneficiarios pueden contar con servicios médicos y otras prestaciones.

Modalidad de actividad voluntaria

Además del empleo formal, el programa contempla una segunda opción enfocada en quienes buscan mantenerse activos mediante actividades que no están sujetas a una relación laboral.

Se trata del Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, mediante el cual adultos mayores colaboran en tiendas de autoservicio realizando labores de empaque.

En esta modalidad no existe un contrato laboral ni prestaciones, por lo que los ingresos dependen de las propinas que los clientes decidan otorgar.

¿Qué se necesita para obtener la credencial INAPAM?

El primer paso para acceder al Servicio de Vinculación Productiva es contar con la credencial del INAPAM.

Para tramitarla es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP actualizada, comprobante de domicilio reciente, una fotografía tamaño infantil y los datos de una persona de contacto en caso de emergencia.

El trámite se realiza de manera presencial en los Módulos de Bienestar de la Secretaría de Bienestar, y es totalmente gratuito.

Las autoridades recomiendan verificar si en cada entidad federativa se solicita algún requisito adicional.

Documentos para registrarse al programa

Una vez obtenida la credencial, las personas interesadas pueden acudir a cualquiera de los módulos de atención del instituto y solicitar su incorporación al programa.

Para ello únicamente deberán presentar una identificación oficial, la credencial del INAPAM y la CURP.

Debido a que el registro permanece abierto de manera permanente, los adultos mayores que deseen continuar en la vida laboral pueden realizar el trámite en cualquier momento y buscar una oportunidad de empleo acorde con su perfil y experiencia.