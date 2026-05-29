Buzos de Durango se suman a búsqueda de hombre que desapareció en río Nazas

La tarde de este viernes 29 de mayo, elementos del Escuadrón de Rescate Acuático (Buzos) de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango fueron solicitados para unirse a las labores de búsqueda de un hombre desaparecido en el río Nazas, en el paraje conocido como Las Carreras, perteneciente al municipio de Rodeo.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de aquella región, el incidente ocurrió el pasado 27 de mayo, cuando un masculino ingresó al cauce del río y fue arrastrado por la corriente, sin que desde entonces haya sido posible localizarlo.

Tras el reporte, corporaciones de emergencia y autoridades municipales implementaron un operativo de búsqueda en distintos puntos de la zona. Durante las siguientes horas se realizaron recorridos terrestres, además de trabajos de exploración apoyados con drones para tratar de ubicar a la persona desaparecida.

Sin embargo, ante la falta de resultados y las condiciones del río, se determinó solicitar el apoyo del personal especializado en rescate acuático de la capital duranguense para reforzar las acciones.

Los integrantes del Escuadrón de Buzos se trasladaron hacia Rodeo durante la tarde de este viernes, con el objetivo de incorporarse a los trabajos entre las distintas dependencias que participan en el operativo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activos los esfuerzos de búsqueda y continúan trabajando de manera conjunta para dar con el paradero de la víctima.