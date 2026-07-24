C-Kan se presenta en la Feria de Durango 2026 este sábado

El rapero mexicano C-Kan, uno de los principales exponentes del género urbano en el país, ofrecerá un concierto este sábado en la Velaria de la Feria de Durango, donde interpretará algunos de los temas más representativos de su trayectoria.

Originario de Guadalajara, Jalisco, José Luis Maldonado Ramos, conocido artísticamente como C-Kan, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del rap mexicano gracias a un estilo que combina hip hop, rap y sonidos urbanos con letras que abordan temas como la vida en los barrios, las dificultades sociales, la superación personal y las experiencias cotidianas.

A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes de estudio y sencillos que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Vuelve”, “Esta vida me encanta”, “Somos de barrio” y “Un par de balas”, además de diversas colaboraciones con artistas de la escena urbana nacional e internacional.

El cantante cuenta con una amplia base de seguidores tanto en México como en otros países de Latinoamérica, lo que lo ha llevado a presentarse en escenarios de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.

Para su presentación en Durango se espera un recorrido por los éxitos que lo han acompañado durante más de una década de carrera, en un espectáculo dirigido a los aficionados del rap y la música urbana.