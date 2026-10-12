Cacharros afectan la imagen urbana de la ciudad de Durango

En diversos puntos de la ciudad constantemente se registra una problemática común, relacionada con la acumulación de residuos voluminosos y cacharros en la vía pública.

Muebles viejos, fragmentos de madera, neumáticos en desuso y pedazos de triplay son abandonados de forma constante sobre las banquetas y esquinas.

Esta situación se debe, en gran parte, a que el camión recolector de basura no cuenta con las características ni la obligación de llevarse este tipo de objetos pesados o de gran volumen .

Ante la falta de un servicio frecuente de descacharrización o de opciones accesibles para su disposición final, algunos habitantes optan por dejar estos materiales en la calle, generando focos de infección, obstrucción peatonal y una mala imagen para la comunidad .