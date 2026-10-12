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Cacharros afectan la imagen urbana de la ciudad de Durango

Es necesario reforzar las campañas de recolección de cacharros y fomentar conciencia entre la comunidad.

Cacharros afectan la imagen urbana de la ciudad de Durango

Cacharros afectan la imagen urbana de la ciudad de Durango

CLAUDIA BARRIENTOS
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En diversos puntos de la ciudad constantemente se registra una problemática común, relacionada con la acumulación de residuos voluminosos y cacharros en la vía pública.

Muebles viejos, fragmentos de madera, neumáticos en desuso y pedazos de triplay son abandonados de forma constante sobre las banquetas y esquinas.

Esta situación se debe, en gran parte, a que el camión recolector de basura no cuenta con las características ni la obligación de llevarse este tipo de objetos pesados o de gran volumen.

Ante la falta de un servicio frecuente de descacharrización o de opciones accesibles para su disposición final, algunos habitantes optan por dejar estos materiales en la calle, generando focos de infección, obstrucción peatonal y una mala imagen para la comunidad.


Ante este panorama, resulta evidente la necesidad de reforzar campañas de recolección de cacharros y para fomentar conciencia entre la comunidad.





               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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