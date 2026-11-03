Cada vez más difícil sostener el tope de 27 pesos en el precio del diésel: Onexpo

El sector gasolinero local enfrenta una presión financiera para sostener el precio del diésel en el tope máximo de 27 pesos por litro, acordado con el Gobierno Federal, reconoció el presidente de la Onexpo en Durango, Fernando Favila Arrieta.

“En el diésel está subsidiado el 100 por ciento del IEPS, son alrededor de 7.60 más o menos. Y en estos días con el incremento del dólar se dio un subsidio adicional, no nada más del IEPS, como alrededor de 2.70. El diésel ahorita está subsidiado en su mayoría alrededor de 10 pesos, estamos recibiendo ese beneficio”, indicó.

No obstante, señaló que el acuerdo para la contención de precios es voluntario, por lo que diversos expendedores enfrentan dificultades para seguir absorbiendo los incrementos en los costos de adquisición y los ajustes semanales en los subsidios de combustibles como el diesel y la gasolina magna, que tiene un tope de 24 pesos. Y es que, ejemplificó que en Estados Unidos el costo del diésel ya subió hasta un 50 por ciento.

En tal sentido, destacó que el esfuerzo conjunto ha sido clave para evitar un mayor aumento de la inflación, al ser el diésel un insumo indispensable para el transporte de mercancías.