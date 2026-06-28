Cada vez menos jóvenes se quedan a trabajar en el campo de Durango

Diversos factores han provocado que cada vez menos jóvenes decidan trabajar en el campo o permanecer viviendo en las comunidades rurales de Durango, por lo que son principalmente personas adultas y mayores quienes continúan realizando las labores agrícolas.

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGDR), Jesús López Morales, confirmó que el campo duranguense se está quedando con menos población y, sobre todo, con menos jóvenes.

Indicó que la mayoría de ellos ya no busca dedicarse a ese estilo de vida ni al trabajo de la tierra , quizá porque han observado las dificultades e incertidumbre que existen para comercializar los productos o por los problemas derivados de las condiciones climáticas.

Señaló que esta situación se refleja principalmente en la agricultura, donde cada vez es menor la participación de las nuevas generaciones.

"Lo hemos mencionado y lo vemos en los eventos y entregas de apoyos: hasta el 90 por ciento de los asistentes son adultos mayores y solo un 10 por ciento son jóvenes, quienes generalmente acompañan a sus papás", afirmó.

Agregó que muchas comunidades rurales se están quedando con menos población joven, ya que buscan otras oportunidades de vida, ya sea migrando a la capital del estado, a otras entidades del país o incluso intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Aunque el comportamiento de duranguenses que se van a trabajar a Estados Unidos buscando mejores oportunidades de vida, no es algo nuevo, si es notorio que quienes se quedan buscan realizar otro tipo de actividades fuera de sus localidades.