Cada vez nacen menos niños en México, según el INEGI, ¿Durango está entre los estados más afectados?

En México se tienen menos hijos que hace apenas unos años. Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI llamaron la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió analizar las causas de este cambio. Pero ¿Durango está entre los estados donde menos hijos se tienen?

A nivel nacional, la tasa global de fecundidad pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024. El indicador estima cuántos hijos tendría una mujer a lo largo de su vida si se mantuvieran las tasas observadas; no significa que todas las mujeres tengan exactamente esa cantidad.

¿Qué pasa en Durango?

Durango registró una tasa de 1.5 hijos por mujer en 2024, superior al promedio nacional. De hecho, se ubicó entre las cuatro entidades con las tasas más altas del país, junto con Zacatecas. Por encima estuvieron Chiapas, con 1.8, y Guerrero, con 1.6.

Así que, si la pregunta es si Durango figura entre los estados donde menos hijos se tienen, la respuesta es no. Las tasas más bajas se registraron en Ciudad de México, con 0.8 hijos por mujer; Baja California, con 1.0, y Querétaro, con 1.1.

Esto no significa que Durango sea ajeno al cambio demográfico. Su tasa también está por debajo de los 2.1 hijos por mujer que suelen tomarse como referencia para el reemplazo generacional. Sin embargo, estar entre los estados con mayor fecundidad en 2024 no permite saber, por sí solo, cuánto ha disminuido la cifra local: para medir esa caída habría que compararla con la de años anteriores.

INEGI

Otro dato del INEGI muestra que Durango registró en 2024 una de las tasas más altas de nacimientos inscritos ante el Registro Civil, con 58.9 por cada mil mujeres de 15 a 49 años. Esta medición es distinta de la tasa de fecundidad y tampoco cuenta exclusivamente a bebés nacidos durante ese año, pues algunos nacimientos se registran tiempo después.

La caída nacional plantea preguntas sobre cómo cambiarán, con el paso de los años, las necesidades de escuelas, servicios de salud y pensiones. En Durango, los datos muestran una fecundidad superior al promedio del país, aunque también inferior al nivel de reemplazo generacional.