Una camioneta de lujo terminó volcada con las llantas hacia arriba dentro de un canal de riego, luego de que su conductor perdió el control del volante y se impactó contra una valla de contención, en las inmediaciones del poblado La Ferrería, municipio de Durango, accidente que dejó a dos personas lesionadas.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 1 de la carretera La Ferrería-Pilar de Zaragoza, donde una camioneta de la marca Cadillac, línea Escalade, modelo 2008, terminó dentro del canal, después de salirse de la cinta asfáltica.

De acuerdo con la información recabada, la unidad era conducida en dirección de la zona arqueológica de La Ferrería hacia el poblado del mismo nombre, cuando al llegar a un tramo de curvas el conductor perdió el control del vehículo, se cree que por el exceso de velocidad.

Debido a lo anterior, la camioneta se proyectó contra la valla metálica de contención ubicada a un costado de la carretera y, posteriormente, cayó al canal de riego.

Tras el impacto, la Cadillac cayó al interior del canal y terminó completamente volcada, con las cuatro llantas hacia arriba, mientras sus dos ocupantes permanecían dentro del vehículo accidentado.

En la camioneta viajaban un hombre de aproximadamente 50 años de edad y una mujer de alrededor de 35 años, quienes resultaron con golpes en diferentes partes del cuerpo, aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el bajo nivel del agua que circulaba por el canal permitió que los tripulantes únicamente terminaran mojados, sin que se presentaran consecuencias mayores por la caída de la unidad al cauce.

El accidente dejó daños materiales en la camioneta de lujo y en la infraestructura de contención de la carretera, mientras que las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control deberán ser determinadas mediante las diligencias correspondientes.