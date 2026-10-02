Cae banda de presuntos robacarros tras asalto violento en Lerdo; operaba en varios estados

Elementos de la Policía Estatal desarticularon a una banda de asaltantes de vehículos con violencia mediante la activación del operativo de seguridad, logrando la detención de tres tripulantes, entre ellos un menor de edad, vinculados al despojo con arma de fuego de una camioneta en el municipio de Lerdo.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los hechos se derivaron de una llamada al número de emergencias 911 realizada por un conductor de la plataforma digital Didi, quien denunció que, mientras laboraba en el ejido 6 de Enero, fue interceptado por sujetos encapuchados que lo amagaron con una pistola para despojarlo de una camioneta de la marca Nissan, línea Xtrail, modelo 2016, dándose a la fuga con rumbo a la capital del estado a bordo de un automóvil carro Vento.

Tras la activación de protocolos e inteligencia policial, las unidades fueron ubicadas e interceptadas en el kilómetro 22 de la carretera Durango–Gómez Palacio, a la altura de un puesto de control estatal. En el operativo fueron detenidos Miguel Ángel “R”, de 17 años; Jhovany “M”, de 29, y Jovanny Antonio “A”, de 29, a quienes se les aseguraron los dos vehículos involucrados, el Vento contaba con reporte de robo previo, una pistola de postas marca Beretta, teléfonos celulares y prendas utilizadas para ocultar su identidad.

Las indagatorias preliminares apuntan a que los implicados operaban en diversas entidades del norte del país, utilizando la región para el traslados de unidades hacia la zona del Pacífico con fines de comercialización ilegal, por lo que los detenidos y los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para la integración de la carpeta de investigación.