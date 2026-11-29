Con traumatismo craneoencefálico y fractura de mandíbula ingresó un menor de edad al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense, luego de que una barda le cayera encima.

El pequeño fue identificado con las iniciales J.A.R.C., de siete años de edad, quien requirió atención médica especializada debido a las lesiones sufridas.

Tras el incidente, el menor fue trasladado en una ambulancia procedente de El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, hacia la ciudad de Durango.

El paciente fue recibido en las instalaciones del Hospital Materno Infantil; fue aproximadamente a las 17:00 horas de este sábado cuando se notificó a las corporaciones de seguridad sobre el ingreso del pequeño.

De acuerdo con el diagnóstico médico proporcionado en el reporte, el menor presentó traumatismo craneoencefálico, además de una fractura de mandíbula.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se desplomó la estructura que mantiene al menor internado en el nosocomio capitalino.