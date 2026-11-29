Un hombre perdió la vida y su esposa resultó lesionada durante un accidente registrado este sábado en la región serrana de Durango, donde la camioneta en la que viajaban cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El fallecido fue identificado como Arath Israel Manjarrés Santos, de 44 años de edad, mientras que la lesionada responde al nombre de María Lizbeth Neri Barraza, de 33 años, ambos vecinos de Tayoltita, municipio de San Dimas.

De acuerdo con la declaración de la sobreviviente, aproximadamente a las 17:00 horas del 28 de noviembre viajaban a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Bronco, de color naranja, por el camino de terracería que comunica El Chicural con Guarisamey, con dirección a Tayoltita.

En determinado momento, Arath Israel perdió el control de la unidad, lo que provocó que abandonara el camino y se precipitara hacia un barranco de aproximadamente 30 metros.

Personas que transitaban por el lugar descendieron para auxiliar al matrimonio y lograron rescatar con vida al conductor, a quien trasladaron a bordo de un vehículo particular de la marca Chevrolet, de color gris, para que recibiera atención médica.

Sin embargo, durante el trayecto se percataron de que Arath Israel ya no presentaba signos vitales, por lo que lo llevaron hasta el crucero de Coyotes, sobre la carretera libre Durango-Mazatlán, donde dieron aviso a las autoridades.

Alrededor de las 23:30 horas se notificó el deceso a personal de la Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargó de las diligencias correspondientes, mientras que María Lizbeth fue trasladada a una clínica particular de la capital duranguense para recibir atención médica.