Un candelabro de grandes dimensiones cayó la mañana de este viernes 27 de noviembre en el vestíbulo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la ciudad de Durango. El incidente ocurrió poco después de las 11:00 horas, cuando varias personas se encontraban cerca del acceso principal. Médicos de una brigada de salud que se realizaba en el inmueble brindaron los primeros auxilios antes de que intervinieran paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con el parte del incidente, dos personas sufrieron lesiones leves. Los primeros reportes atribuyeron las heridas a fragmentos de vidrio de los focos del candelabro que salieron proyectados durante la caída. Ninguna de las dos personas recibió el impacto directo de la estructura.

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La transmisión desde el lugar también reportó que una persona presentó una crisis nerviosa. Los paramédicos de la Cruz Roja valoraron a las dos personas lesionadas y las dieron de alta en el sitio.

Tras la atención, el área quedó a cargo del personal de mantenimiento del edificio del Poder Judicial. Los reportes iniciales no precisaron qué provocó la caída del candelabro.