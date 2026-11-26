La presente tormenta invernal trajo consigo la primera nevada de la temporada para el estado de Durango, la cual se registró la noche de este jueves en el municipio de Guanaceví.

El coordinador estatal de Protección Civil, Arturo Galindo Cabada, informó que los primeros reportes se recibieron alrededor de las 19:00 horas en las localidades de El Cedro y Agua del Pino, en dicho municipio.

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) se mantiene en conjunto con las direcciones municipales de Protección Civil, realizando monitoreo constante y en alerta para activar acciones de apoyo a la población en caso de ser necesario.

Con base en el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua, dirección local Durango, los efectos de la primera tormenta invernal prevalecerán este viernes, con lluvias de moderadas a fuertes en los municipios de la Sierra, centro, sur y sureste del estado.

En ese sentido, Galindo Cabada solicitó a la población atender las recomendaciones de Protección Civil, entre las que se encuentran: abrigarse bien y limitar la exposición prolongada al frío, evitar cambios bruscos de temperatura, abstenerse de transitar por caminos nevados o con hielo, extremar precauciones al conducir, mantenerse informado a través de canales oficiales y, en caso de emergencia, comunicarse al 911.