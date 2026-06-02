Cae ‘El Gabito’, presunto líder de ‘Los Chapitos’ ligado a homicidio de mineros en Sinaloa

Gabriel Nicolás “N”, conocido con los alias de “El Gabito” o “El 80”, fue detenido en el puerto de Mazatlán, Sinaloa. Además de ser señalado como un presunto líder de la facción de “Los Chapitos” en la región sur del estado, autoridades federales lo relacionan con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores vinculados a una empresa minera en el municipio de Concordia, caso que generó gran atención a nivel nacional hace unos meses.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura se realizó la noche del lunes 1 de junio en la colonia Real del Valle, donde elementos de la Policía Estatal lograron ubicarlo y asegurarlo para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

La detención ocurrió alrededor de las 20:15 horas sobre Paseo del Atlántico. Tras su arresto, el presunto operador criminal fue trasladado bajo custodia federal para continuar con las investigaciones.

Lo vinculan con caso de mineros desaparecidos

Además de ser identificado como un presunto integrante de “Los Chapitos”, autoridades federales lo relacionan con la desaparición y asesinato de trabajadores vinculados a la empresa minera Vizsla Silver, en el municipio de Concordia.

Según información dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, Gabriel “N” es investigado por su presunta participación en el secuestro y homicidio de seis empleados y cuatro proveedores de la compañía minera canadiense que opera en la región, en los hechos ocurrieron el pasado 23 de enero.

Aseguran armas, droga y efectivo

La captura de “El Gabito” se llevó a cabo durante un operativo en el que participaron fuerzas de seguridad federales y militares. Como resultado, también fueron aseguradas armas de distintos calibres, cargadores, cartuchos útiles, droga, dinero en efectivo y un vehículo.

El detenido y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que será la instancia encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las indagatorias.

Así fue registrado tras su arresto

La ficha oficial difundida por las autoridades describe al detenido como una persona de complexión robusta, tez clara, con barba y bigote escasos.

Al momento de su aseguramiento, vestía camisa color café, pantalón de mezclilla negro y tenis del mismo color.

Aunque en el Registro Nacional de Detenciones no aparecían registrados sus alias, diversas investigaciones e informes de inteligencia lo han identificado durante años como “El Gabito” o “El 80”, señalándolo como un operador con presencia en la región sur de Sinaloa.