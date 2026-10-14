Cae 'El Pancho' por robo a vivienda en la ciudad de Durango; tiene antecedentes desde 2007

Un sujeto conocido como “El Pancho”, quien cuenta con diversos antecedentes por delitos de robo y otras conductas ilícitas, fue detenido por elementos de la Policía Estatal, luego de que presuntamente ingresara a una vivienda de la colonia Potreros del Refugio, en la ciudad de Durango, de donde sustrajo una computadora portátil, situación que fue descubierta por la propietaria del inmueble.

El detenido fue identificado como Francisco, de 38 años de edad, con domicilio en la colonia Lucio Cabañas, quien fue sorprendido cuando salía de una casa habitación llevando consigo una computadora de la marca Toshiba, color azul marino, propiedad de una mujer identificada como Lourdes.

De acuerdo con la información recabada, la afectada se encontraba en su domicilio cuando comenzó a escuchar ruidos provenientes de la sala, por lo que decidió revisar qué ocurría y descubrió a un hombre desconocido que se encontraba dentro de su vivienda, quien al verse sorprendido salió rápidamente del inmueble llevándose la computadora.

Ante esta situación, Lourdes salió detrás del presunto ladrón y comenzó a gritar para solicitar ayuda, momento en el que elementos de la Unidad de Investigación Táctica (UIT) de la Policía Estatal, que realizaban recorridos, se percataron de lo ocurrido y lograron interceptar al individuo, a quien le aseguraron el equipo sustraído.

Según los registros policiales, Francisco cuenta con antecedentes desde el año 2007 por delitos contra la salud; en 2009 por robo agravado a casa habitación; en 2017 por robo; en 2020 por robo de vehículo, además de señalamientos por robo a vivienda en 2021 y 2023. También registra múltiples ingresos ante el Juzgado Cívico por consumir sustancias en la vía pública, insultar a otras personas y alterar el orden público.

Finalmente, el presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el robo señalado, mientras que la computadora recuperada fue asegurada como parte de las diligencias correspondientes.