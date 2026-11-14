Cae el 'Raptor', jefe criminal regional en Colima y Jalisco

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en Guadalajara, Jalisco, fue detenido Giancarlo "N", alias "Raptor" o "Lucifer", identificado por las autoridades federales como generador de violencia de segundo nivel y presunto Jefe Operativo Regional con presencia en Colima y Jalisco.

En redes sociales, la Semar a cargo de Raymundo Pedro Morales, detalló que "Raptor" cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa.

"Su detención contribuye a debilitar la estructura de mando y las capacidades operativas del grupo delictivo", aseguró la dependencia federal en su cuenta de X.

Agregó que para lograr la captura del jefe operativo regional se contó con el apoyo de la inteligencia, lo que permitió realizar la operación "sin efectuar un solo disparo".

Cabe destacar que en el operativo participaron elementos de la Semar, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima (SSPC Colima), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía de Tlaquepaque.