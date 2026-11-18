Este miércoles 18 de noviembre se concretó la captura de César Daniel “N”, alias “El Topo”, presunto líder de Los Deltas, una célula criminal relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo coordinado entre autoridades federales en Zapopan, Jalisco. El detenido era buscado por su presunta participación en el secuestro del periodista Jaime Barrera.

El despliegue estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las acciones también fueron detenidas otras dos personas, mientras que tres presuntos integrantes de Los Deltas murieron tras un enfrentamiento con los agentes federales, luego de que se supuestamente los agredieran.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los resultados del operativo y confirmó que la intervención permitió capturar a uno de los principales integrantes de esta estructura delictiva.

¿Por qué buscaban a “El Topo”?

César Daniel “N” era requerido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, que había obtenido órdenes de aprehensión en su contra por su presunta intervención en dos casos de secuestro: el del periodista Jaime Barrera y el de un empresario del sector inmobiliario.

El caso del periodista ocurrió en marzo de 2024 y generó atención debido a las circunstancias de su desaparición. Ahora, las investigaciones apuntan a “El Topo” como uno de los posibles responsables de este delito.

Además de los señalamientos por secuestro, las autoridades lo identifican como uno de los responsables del movimiento de drogas y armamento para Los Deltas. También se le relaciona con posibles actividades de lavado de dinero y extorsión.

Operativo en Zapopan

Las investigaciones federales para localizar a César Daniel “N” comenzaron en abril de 2026, cuando personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició trabajos de inteligencia sobre las actividades de esta célula criminal.

A partir de estas indagatorias se identificaron tres domicilios en Zapopan que presuntamente funcionaban como puntos de resguardo para integrantes de Los Deltas. En esos lugares permanecían “El Topo” y otros miembros de la organización.

Como parte de los antecedentes, el 25 y 26 de julio se efectuaron intervenciones en las colonias Arboledas, Arcos de Guadalupe y Mirador del Sol, donde fueron detenidas seis personas.

En aquella ocasión también se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, equipo balístico, cartuchos y teléfonos celulares. Aunque el objetivo principal todavía no había sido localizado, los resultados permitieron avanzar en las indagatorias sobre la infraestructura y los integrantes del grupo.

Los Deltas, brazo armado del CJNG en Guadalajara

La organización a la que presuntamente pertenece “El Topo” es identificado como una estructura armada vinculada al CJNG, con operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, Los Deltas estarían involucrados en el traspaso y comercialización de drogas, el contrabando de armas y el reclutamiento forzado, además de otras actividades para financiar las operaciones del cártel.

Su estructura estaría bajo las órdenes de Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, señalado como uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Tras el operativo, las autoridades federales reconocieron la colaboración del Gobierno de Jalisco y la coordinación con las corporaciones estatales.