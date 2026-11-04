Cae en Lerdo mujer buscada en Chihuahua por homicidio calificado

Una mujer que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado en el estado de Chihuahua fue detenida en el municipio de Lerdo, Durango, mediante un operativo de colaboración entre las autoridades investigadoras de ambas entidades.

De acuerdo con la información recopilada, el cumplimiento del mandamiento judicial se realizó durante el martes 3 de noviembre, como parte de las acciones de coordinación entre personal de la Fiscalía General del Estado de Durango y agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

La persona detenida fue identificada como Sandra, de 50 años de edad, quien cuenta con domicilio en la calle Puerto Rico, de la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en la colonia Castilagua, perteneciente al municipio de Lerdo, Durango.

Según los antecedentes del caso, la mujer era requerida por las autoridades judiciales de Chihuahua, al existir en su contra una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, de fecha 24 de octubre del presente año.

Fue alrededor de las 11:30 horas cuando el grupo de Mandamientos Judiciales de la Región Laguna, realizó la entrega formal de la detenida a los agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, comisionados en Ciudad Juárez.

La entrega se efectuó mediante el oficio de colaboración correspondiente, con la finalidad de que la mujer fuera puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere y continúe el procedimiento penal en su contra, donde se determinará su situación jurídica por el delito que se le imputa.