Una exservidora pública del Instituto Estatal de las Mujeres fue detenida por su probable responsabilidad en el robo de equipo de cómputo propiedad de esa dependencia.

Según informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la investigación estableció que dos computadoras portátiles, valuadas en conjunto en 43 mil 152 pesos, fueron sustraídas de las instalaciones el pasado mes de septiembre.

La mujer, identificada como Juana Judith, se desempeñaba como jefa del Departamento de Recursos Materiales, puesto que le permitía acceder a las oficinas y a las llaves del inmueble, además de tener entre sus funciones la supervisión de los inventarios. La orden de aprehensión fue ejecutada por la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción, luego de que un Juez de Control la concediera a solicitud del Agente del Ministerio Público Especializado.

Durante las diligencias también se revisó la bodega del Instituto, donde se detectó la falta de aproximadamente 18 computadoras portátiles nuevas, adicionales a los dos equipos relacionados con la investigación. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó que el caso se investiga como robo agravado.