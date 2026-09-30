Cae hombre señalado de múltiples robos a viviendas en Durango; ya había estado en el Cereso

La Secretaría de Seguridad Pública estatal dio a conocer este miércoles la captura de un varón de 43 años tras un presunto robo a un domicilio de la colonia El Soliceño. Tras su detención, se informó que se le relaciona con otros robos a viviendas de distintos sectores de la ciudad de Durango.

Víctor Iván “G”, identificado con el alias de “El Flaco”, fue ubicado por elementos de la Unidad de Investigación Táctica de la Policía Estatal después del reporte del robo. Durante su detención le fueron aseguradas una pulidora amarilla, un rotomartillo, otras herramientas y una bicicleta de montaña.

La Policía Estatal precisó que el detenido es investigado por hechos similares registrados en zonas como Valle del Sur, Lomas del Guadiana, Juan de la Barrera, Zona Centro y el Barrio de Analco, entre otros puntos. Según las líneas de investigación referidas por la autoridad, algunos de los objetos presuntamente sustraídos habrían sido vendidos en establecimientos de compra de metales y joyería, por un monto conjunto superior a 80 mil pesos.

La corporación también reportó que el hombre cuenta con registros de ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) 1 por delitos de robo a casa habitación y robo agravado. Según la información proporcionada, ingresó en 2010 y permaneció hasta 2014; posteriormente tuvo otros ingresos en 2018 y 2019, relacionados con robo agravado a casa habitación, hasta su liberación en 2025.

Tras la nueva detención, Víctor Iván “G” fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, que deberá integrar la investigación correspondiente y determinar su situación jurídica.