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GABINETE DE SEGURIDAD

Cae Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua

Al momento de su detención, se le aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército.

Cae Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua

Cae Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua

REDACCIÓN WEB
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Este lunes 8 de junio por la mañana, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Hugo “N”, alias “El 01”, quien fue identificado como un presunto generador de violencia en los estados de Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con información compartida a través de las redes sociales del Gabinete de Seguridad, “El 01” estaría relacionado con delitos de alto impacto y el uso de drones para perpetuar ataques contra grupos rivales y autoridades.

Al momento que fue detenido, a Hugo “N” se le aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El detenido y lo asegurado fueron puesto a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.


Información en desarrollo.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Detenidos Gabinete de Seguridad El 01 Hugo, generador, alias, violencia

               

                
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