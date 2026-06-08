Cae Hugo ‘N’, alias ‘El 01’, presunto generador de violencia en Sonora y Chihuahua

Este lunes 8 de junio por la mañana, el Gabinete de Seguridad dio a conocer la detención de Hugo “N”, alias “El 01”, quien fue identificado como un presunto generador de violencia en los estados de Sonora y Chihuahua.

De acuerdo con información compartida a través de las redes sociales del Gabinete de Seguridad, “El 01” estaría relacionado con delitos de alto impacto y el uso de drones para perpetuar ataques contra grupos rivales y autoridades.

Al momento que fue detenido, a Hugo “N” se le aseguró un arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

El detenido y lo asegurado fueron puesto a disposición de las autoridades para realizar las investigaciones correspondientes.

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