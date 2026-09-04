Cae mujer acusada de extorsionar comercios en Durango; exigía 300 pesos por 'protección'

Una mujer que presuntamente intentó extorsionar a empleados de diversos establecimientos comerciales de la ciudad de Durango, bajo la amenaza de pertenecer a un grupo del crimen organizado, fue detenida en flagrancia por elementos de la Policía Estatal.

La detenida fue identificada como Rosa Verónica, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia San Carlos, quien presuntamente exigía dinero a comerciantes bajo el argumento de realizar un supuesto cobro de piso y aseguraba pertenecer al grupo denominado “El Comando del Diablo”.

Su detención ocurrió luego de que acudiera a una tienda Oxxo ubicada en la calle Zacatecas, entre Tabasco y Puerto de Ensenada, de la colonia Morga, donde abordó a una empleada que se encontraba en el exterior del establecimiento realizando labores de limpieza.

De acuerdo con el señalamiento de la afectada, la mujer le exigió 300 pesos como pago de protección y le advirtió que no se negara, pues supuestamente la mayoría de los comerciantes de la zona ya estaba cooperando. En caso contrario, dijo que integrantes de “la empresa” acudirían por ella para desaparecerla.

Ante las amenazas, la trabajadora le entregó 200 pesos, cantidad que era todo lo que llevaba consigo. Una vez que la presunta extorsionadora se retiró del lugar, la empleada solicitó auxilio a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Estatal que realizaban recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones acudieron rápidamente al llamado y localizaron a la mujer unas cuadras adelante. La víctima la identificó plenamente y durante una revisión le fueron asegurados los 200 pesos que presuntamente acababa de obtener.

La afectada señaló además que no era la primera ocasión en que la mujer acudía con la intención de extorsionarlos, y también fue reconocida como la persona que previamente habría intentado extorsionar a una trabajadora de un negocio de gorditas en la colonia Maderera.

Rosa Verónica fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango, donde se determinará su situación jurídica y la responsabilidad que le resulte por estos hechos.