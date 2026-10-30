Cae pensionado por presunto abuso sexual agravado en Pueblo Nuevo

Un hombre fue detenido mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, en un procedimiento realizado el jueves 29 de octubre, por lo que quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

El detenido fue identificado como Miguel Ángel, de 65 años de edad, de ocupación pensionado, originario de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, y con domicilio en la colonia Álvaro Obregón, de la misma localidad.

La detención quedó registrada aproximadamente a las 19:20 horas, tras lo cual el señalado fue remitido a la Unidad de Mandamientos Judiciales y puesto a disposición del Juez de Control en turno del Primer Distrito Judicial, quien determinará su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente.