Cae presunto violador en calles de Santiago Papasquiaro; víctima lo ubicó y lo reportó

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de violación en contra de un hombre que fue localizado la noche del domingo en la colonia Altamira, del municipio de Santiago Papasquiaro.

La detención se realizó luego de que una mujer se comunicara con las autoridades para informar que había visto al presunto agresor en el exterior de una miscelánea, ubicada sobre la calle Aterrizaje, por lo que solicitó la intervención policial.

Tras recibir el reporte, los agentes se trasladaron al lugar señalado y localizaron a un hombre identificado como Daniel, quien fue reconocido directamente por la denunciante como la persona señalada en la carpeta de investigación.

Luego de confirmar su identidad, los investigadores le informaron que existía una orden de aprehensión vigente en su contra por el delito de violación, emitida por una autoridad judicial del Cuarto Distrito Judicial.

Posteriormente, los agentes procedieron a leerle sus derechos y formalizaron su detención alrededor de las 21:00 horas, sin que se reportaran incidentes durante la diligencia.

Como parte del protocolo legal, el detenido fue trasladado al Hospital General de Santiago Papasquiaro para la certificación médica correspondiente y posteriormente presentado ante las oficinas regionales de la corporación investigadora.

Más tarde fue inscrito en el Registro Nacional de Detenciones y quedó bajo custodia de las autoridades para continuar con el procedimiento judicial establecido.

Finalmente, el imputado fue ingresado al Centro de Reinserción Social número 2 de Santiago Papasquiaro, donde quedó a disposición de la jueza que emitió el mandamiento judicial para que se determine su situación legal en las próximas horas.