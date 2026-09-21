Cae ropero sobre una niña en Durango; otro niño, de dos, años cayó de un caballo

Dos menores de edad ingresaron al Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango a consecuencia de accidentes ocurridos en circunstancias distintas; uno de ellos sufrió una fractura de fémur, mientras que el segundo presentó un traumatismo craneoencefálico severo.

LE CAYÓ UN ROPERO ENCIMA

El primero de los ingresos se registró aproximadamente a las 00:45 horas de este lunes 21 de septiembre, cuando una niña de iniciales F.E.C.H. y de seis años de edad, fue llevada al nosocomio para recibir atención especializada.

De acuerdo con el reporte inicial, la menor sufrió una fractura en el fémur izquierdo después de que un ropero le cayó encima, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre la forma en que ocurrió el accidente.

Tras su llegada al Hospital Materno Infantil, personal médico procedió a valorar la lesión y brindar la atención correspondiente. Hasta el momento se desconoce si la pequeña requirió alguna intervención quirúrgica debido a la fractura.

NIÑO CAE DE CABALLO

En otro hecho, un niño de apenas dos años de edad, de iniciales F.A., fue traslaado al mismo hospital luego de sufrir una caída de caballo, accidente que le provocó lesiones consideradas de gravedad.

El pequeño recibió inicialmente atención médica en un hospital de Santiago Papasquiaro; sin embargo, debido a que presentaba un traumatismo craneoencefálico severo, se determinó su traslado a la ciudad de Durango para recibir atención especializada.

Personal del Hospital Materno Infantil quedó a cargo de la atención de ambos pacientes, mientras que las autoridades fueron notificadas de los ingresos para tomar conocimiento de los accidentes y establecer las circunstancias en las que resultaron lesionados.