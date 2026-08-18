Cae sujeto acusado de violación agravada, en Santiago Papasquiaro

Un hombre que era buscado por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada, fue detenido durante la noche del lunes 17 de agosto en calles de Santiago Papasquiaro.

El detenido fue identificado como David Emmanuel, quien tenía vigente una orden de aprehensión relacionada con una investigación por hechos cometidos en perjuicio de una adolescente, cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La detención ocurrió aproximadamente a las 21:00 horas, cuando agentes investigadores realizaban un recorrido por la calle Oro, de la colonia Real de Santiago, en aquella cabecera municipal.

Los policías observaron a un hombre cuyas características coincidían con las de una persona que era buscada por la autoridad, por lo que le marcaron el alto para verificar su identidad.

Al confirmar que se trataba de David Emmanuel, los agentes corroboraron que existía en su contra una orden de aprehensión por el delito de violación agravada, dentro de una carpeta de investigación iniciada recientemente.

El mandato judicial había sido girado el pasado 13 de agosto, por lo que después de informarle sus derechos se procedió formalmente con su detención.

David Emmanuel fue entregado al personal encargado del cumplimiento de órdenes de aprehensión y posteriormente quedó a disposición del juez correspondiente, ante quien deberá continuar el proceso penal y quien determinará su situación jurídica.