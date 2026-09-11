Cae sujeto que fue grabado asaltando una farmacia en bulevar Domingo Arrieta

Este viernes por la tarde se confirmó la detención de un sujeto, quien es acusado de asaltar una farmacia en bulevar Domingo Arrieta y calle Juan E. García, en la ciudad de Durango.

Se detalló que elementos de la Policía Estatal lograron la detención del presunto responsable del robo con violencia, al cual se le aseguró una pistola de postas que fue la que utilizó para amedrentar.

Se trata del detenido de nombre Oscar “H” de 30 años de edad y con domicilio en el Barrio de Tierra Blanca, mismo fue aprehendido cuando este c aminaba por la calle Arista.

El sujeto al ver la presencia de los agentes de la Policía Estatal de inmediato asumió una actitud sospechosa y evasiva, motivo por el cual se procedió a su revisión.

Al momento de su aseguramiento se le encontró una pistola de postas de utilería, se puso agresivo y renuente, siendo cuando fue identificado como el presunto responsable del asalto cometido el día 10 de septiembre a la farmacia ubicada por el bulevar Domingo Arrieta.

El video del atraco ayudó a identificar al presunto. El clip circuló a través de redes sociales y diversos medios de comunicación.

Oscar “H” fue puesto a disposición del Juzgado Administrativo por la falta cometida.

De acuerdo a la información, los propietarios presentaron la denuncia para que de ahí se desprendan las investigaciones correspondientes por las autoridades competentes.