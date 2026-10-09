Caen 3 personas con 43 tarjetas en cajero de Durango; estaban 'cobrando una tanda'

Esta mañana fueron detenidas tres personas tras ser sorprendidas en posesión de decenas de tarjetas bancarias , de las cuales retiraban efectivo en un cajero automático de la ciudad de Durango.

El hecho ocurrió en la sucursal de Scotiabank ubicada en una plaza comercial sobre el bulevar Domingo Arrieta, donde varios testigos reportaron la actitud sospechosa al sistema de emergencias.

Hasta el lugar se aproximaron elementos de la Policía Estatal, quienes interceptaron a los individuos: dos mujeres y un hombre.

JUSTIFICARON LA ACCIÓN SOSPECHOSA

Al ser cuestionados por los agentes, los señalados justificaron su acción afirmando que cobraban el sueldo de sus compañeras de trabajo en una maquiladora, con quienes habrían acordado retirar el dinero y entregar el efectivo posteriormente. Sin embargo, esta versión levantó sospechas.

Asimismo, los hoy detenidos afirmaron en su defensa que la posesión de los plásticos obedecía a un acuerdo para asegurar el pago de una tanda en la que participarían los propietarios de las tarjetas.

En total se les decomisaron 43 tarjetas de débito de la institución Scotiabank.

Tras no poder acreditar de manera oficial y fidedigna la procedencia legal de los plásticos, las tres personas fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente.