Caen 6 presuntos integrantes de célula criminal en Gómez Palacio; aseguran droga, arma y mantas

Seis personas presuntamente vinculadas a una célula delictiva fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal y de la Unidad de Reacción Inmediata en el municipio de Gómez Palacio, luego de una persecución que culminó con el aseguramiento de droga, un vehículo con reporte de robo, un arma de fuego, cartuchos, artefactos explosivos simulados y mantas con mensajes alusivos a grupos criminales.

La captura se derivó de un trabajo de inteligencia realizado por agentes del Grupo Dragón de la Unidad de Investigación Táctica, quienes daban seguimiento a individuos relacionados con diversos hechos delictivos registrados en la región Lagunera. De acuerdo con las autoridades, los detenidos también tendrían vínculos con un sujeto conocido como "Tayson", actualmente procesado por ataques con explosivos y agresiones contra corporaciones policiales.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes instalaron un filtro de revisión vehicular en el ejido Transporte. En ese punto detectaron una camioneta de la marca Kia, línea Sorento, color guinda, que circulaba a exceso de velocidad. Al percatarse de la presencia policial, el conductor aceleró la marcha para intentar escapar, iniciándose una persecución que concluyó metros más adelante.

Dentro de la unidad viajaban Jorge Armando, de 48 años; Andrés, de 47; Alejandro, de 39; Irving Argenis, de 31; Arturo, de 53; y Viviana, de 46 años. Tras ser interceptados, los elementos procedieron a inspeccionar tanto a los ocupantes como el vehículo.

Durante la revisión se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo vigente en el estado de San Luis Potosí desde el pasado 7 de mayo. Además, en el interior localizaron un revólver calibre .38 especial abastecido con seis cartuchos útiles, así como 19 municiones calibre 5.56.

Mientras se desarrollaba el operativo, dos de los ocupantes intentaron escapar nuevamente a pie, pero fueron alcanzados por los agentes. A uno de ellos le aseguraron una manta con mensajes relacionados con actividades de grupos delictivos, mientras que a la mujer detenida le encontraron otra lona con una leyenda de amenaza atribuida a una organización criminal.

Los policías también decomisaron varias latas de pintura en aerosol, una brocha y tres tubos galvanizados que simulaban artefactos explosivos caseros, aunque se informó que estos no contenían pólvora ni material detonante.

Asimismo, durante las inspecciones corporales fueron aseguradas decenas de dosis de presunto cristal, cocaína y marihuana distribuidas en pequeñas bolsas listas para su venta. Los seis detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Vicefiscalía Región Laguna, que integrará la carpeta de investigación para determinar su posible participación en otros hechos delictivos.