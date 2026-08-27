Caen dos 'asaltaoxxos' en Durango; les aseguraron un arma y un cuchillo

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia de la colonia Industrial Ladrillera, en la ciudad de Durango, donde presuntamente fue utilizada un arma de fuego para amenazar al empleado.

El atraco fue reportado alrededor de las 22:50 horas mediante el Botón de Pánico. Elementos de la Unidad de Investigación Táctica (UIT) de la Policía Estatal implementaron un operativo de búsqueda y localizaron a los dos señalados, identificados como Rafael, de 33 años, y Carlos, de 24.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública, Rafael habría ingresado al establecimiento ubicado sobre el bulevar Carrola Antuna y amagado al despachador con un arma, para posteriormente apoderarse de dos botellas de bebidas alcohólicas y 620 pesos en efectivo.

Carlos presuntamente permaneció en el exterior del negocio como vigilante.

Durante la detención les fueron asegurados un arma de fuego tipo Astra, sin cargador ni cartuchos, y un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros.

La autoridad señaló que ambos estarían relacionados con otros ocho robos con violencia registrados en esa zona de la ciudad; sin embargo, corresponderá a la Fiscalía General del Estado investigar y determinar su posible responsabilidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de esa autoridad.