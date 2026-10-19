Caen dos 'cambiacheques' en Durango; pertenecen a una banda y son de CDMX

Dos hombres originarios de la Ciudad de México fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en posesión de droga, quienes además son investigados por su presunta participación en una banda dedicada a alterar cheques bancarios para cobrarlos por cantidades superiores a su valor original, actividad que aparentemente realizaban en diferentes estados del país.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Guadalupe Patoni y Juana Villalobos, de la colonia El Maestro, en la ciudad de Durango.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo, de 38 años de edad, y Fernando, de 45, a quienes les aseguraron 17 y 15 bolsitas, respectivamente, con una sustancia con características del cristal.

Durante las investigaciones, los agentes encontraron cheques de diferentes instituciones bancarias y fotografías de documentos similares en sus teléfonos celulares. Presuntamente, los sujetos ofrecían dinero en efectivo a personas que acudían a cobrar cheques, para después alterar las cantidades y cobrarlos por montos superiores, operación que realizaban en Durango y otras entidades del país.

De acuerdo con reportes de Seguridad y Protección Bancaria (Seproban), la organización tendría presencia en varios estados.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, mientras se investiga su posible participación en la alteración y cobro fraudulento de cheques.