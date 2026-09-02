Caen dos personas con 28 kilos de marihuana en Durango

Dos personas fueron detenidas durante un operativo realizado por fuerzas federales en el municipio de Durango, donde además fueron asegurados aproximadamente 28 kilogramos de una sustancia con características de la marihuana.

La acción se llevó a cabo el pasado 30 de agosto durante recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre efectuados en distintos puntos del municipio, aunque las autoridades no precisaron el sitio exacto donde ocurrió la detención.

En el despliegue participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante las labores, los efectivos ubicaron a dos personas que presuntamente transportaban 56 paquetes con hierba verde y seca, cuyas características eran similares a las de la marihuana.

Al contabilizar el contenido de los paquetes, se obtuvo un peso aproximado de 28 kilogramos. Además de la presunta droga, las autoridades aseguraron un vehículo relacionado con los hechos.

Las identidades de las dos personas detenidas no fueron dadas a conocer. Tanto los sospechosos como la sustancia y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Durango, instancia encargada de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó sobre el resultado del operativo y señaló que las acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública; será mediante los peritajes correspondientes como se confirme oficialmente el tipo y peso de la sustancia asegurada.