Dos hombres fueron detenidos por elementos de las corporaciones de seguridad pública, luego de que fueran señalados por su presunta participación en un intento de robo con violencia en una propiedad abandonada de la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los detenidos fueron identificados como Jorge, de 36 años de edad, vecino de la Zona Centro, y Martín Alexis, de 29 años, con domicilio en la colonia Benjamín Méndez.

Los hechos ocurrieron este jueves 19 de noviembre, en un inmueble ubicado sobre el bulevar Felipe Pescador, en las inmediaciones de la calle Victoria, sitio al que acudieron elementos de la Policía Municipal tras recibir el reporte.

Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con un elemento de la Policía Estatal, quien intervenía en la detención de los dos individuos señalados por el presunto intento de robo.

Durante la intervención de los elementos policiacos no se reportaron personas lesionadas, ni se informó sobre el aseguramiento de objetos relacionados con el presunto ilícito.

Finalmente, los elementos de la Policía Estatal se hicieron cargo del traslado de ambos detenidos, sin que se proporcionaran mayores detalles sobre la forma en que pretendían cometer el robo.