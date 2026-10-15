Caen operaciones y producción de metales preciosos; afirma Clúster Minero de Durango

La producción de metales preciosos en Durango mantiene una tendencia a la baja, afectada por distintos factores que van desde paros técnicos hasta retrasos en la obtención de permisos para continuar operaciones o ampliar proyectos mineros, reconoció Sandra Magaña de la Cruz, presidenta del Clúster Minero de Durango.

Explicó que algunas unidades mineras enfrentan dificultades para mantener sus niveles de producción debido a que requieren autorizaciones, particularmente en materia ambiental, para seguir trabajando o desarrollar nuevas etapas de sus proyectos.

Señaló que, mientras se resuelven los trámites correspondientes, las empresas deben respetar los tiempos establecidos por las autoridades, situación que en ocasiones deriva en paros técnicos o en una reducción de las actividades extractivas.

Magaña de la Cruz aclaró que no se trata de una sola causa, pues las condiciones varían entre las distintas unidades mineras, aunque reconoció que la tramitología sí representa un factor que puede afectar las operaciones de algunas empresas.

Indicó que el Clúster Minero mantiene el acompañamiento a sus agremiados para facilitar el diálogo con las autoridades y respaldar a las compañías que requieren permisos y autorizaciones para continuar con sus actividades.

Como ejemplo de la reactivación de proyectos, mencionó el caso de una operación minera en San Juan del Río, Durango, cuyas actividades se reanudaron en diciembre, y aseguró que el organismo continúa apoyando a las empresas que buscan mantener sus unidades activas.

En cuanto a las cargas fiscales y las nuevas disposiciones federales, la dirigente reconoció que representan retos adicionales para el sector, que debe encontrar la manera de sostener sus operaciones mientras cumple con las obligaciones regulatorias.

Añadió que la industria minera es una de las actividades que enfrenta numerosas disposiciones y obligaciones, por lo que consideró importante el acompañamiento de la Cámara Minera de México (Camimex), organismo que representa al sector a nivel nacional.