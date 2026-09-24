¿Caerán lluvias fuertes en Durango este jueves? Esto dice el pronóstico de HOY 24 de septiembre

La presencia del huracán Polo continúa en México, por lo que el clima se mantendrá cambiante durante este jueves 24 de septiembre, siendo las costas las más afectadas tras su desplazamiento, esto de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Habrá lluvias en Durango?

Pronóstico general

De acuerdo al informe, este fenómeno, que volvió a bajar a categoría 4, mantendrá condiciones para lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Nayarit se esperan lluvias muy fuertes. En las zonas costeras de estos estados también se prevén oleaje elevado y rachas fuertes de viento.

Mientras tanto en el noroeste del país, el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica y una circulación ciclónica en altura ocasionarán lluvias muy fuertes en Chihuahua, así como lluvias fuertes en Sinaloa y Durango .

También se pronostican lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, además de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noreste, norte, centro y oriente del país, incluida la península de Yucatán.

La onda tropical número 41, que se desplazará sobre el sur de México, contribuirá a mantener la inestabilidad y el potencial de lluvias, mientras que una circulación ciclónica en altura sobre la península de Yucatán reforzará las condiciones de precipitación en esa región.

En el norte del territorio nacional, un frente se aproximará a la frontera, generando rachas de viento. Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, el golfo de México y la península de Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

Durante este jueves 24 de septiembre, en Durango se esperan lluvias de intensidad variable y temperaturas cálidas en distintas regiones.

Según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) local, se prevén lluvias moderadas en el noroeste del estado, mientras que en la Sierra, el centro y el noreste se esperan lluvias ligeras y aisladas.

Para el mediodía se prevé un ambiente caluroso, en donde el termómetro llegará a máximas de 30 a 31 grados Celsius.

El viento también será un factor a considerar, con rachas máximas moderadamente fuertes de 30 a 40 kilómetros por hora en algunas zonas del estado.