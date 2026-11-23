Continúan registrándose cierres de negocios en la ciudad de Durango, y esta vez alcanzaron a otra cafetería, que durante más de una década formó parte de la oferta comercial de la capital. El establecimiento, que ofrecía desde bebidas preparadas hasta diferentes opciones para desayunar, dejó de operar en días recientes.

Aunque la noticia ha sido muy difundida, clientes que acudieron al local se vieron sorprendidos debido a la trayectoria del negocio, que permaneció abierto aproximadamente entre 12 y 13 años. Sin embargo, quienes acostumbraban visitar el lugar ya no podrán encontrarlo en el espacio donde durante todo ese tiempo ofreció sus servicios.

A diferencia de otros establecimientos que han anunciado su despedida mediante publicaciones en redes sociales, en esta ocasión no se difundió algún comunicado para informar sobre el cierre. Fue a través de imágenes del inmueble que se pudo observar que el local ya se encuentra desocupado.

¿Qué cafetería cerró en Durango?

Se trata de Ooh Lalá Café, cuya sucursal se encontraba en una plaza comercial ubicada sobre el bulevar Instituto Politécnico Nacional, en el cruce con la calle Del Bosque, al sur de la ciudad de Durango.

El establecimiento contaba con un menú variado que incluía alimentos como waffles, omelettes y sándwiches, por lo que no solamente era una alternativa para quienes buscaban tomar café, sino también para quienes querían disfrutar de algún platillo ligero.

En cuanto a las bebidas, su oferta contemplaba distintas preparaciones a base de café, además de opciones como smoothies y otras alternativas frías.

Los productos y el servicio que ofrecía Ooh Lalá Café permitió que el lugar mantuviera su actividad durante aproximadamente 12 a 13 años, hasta en días recientes.

Local luce completamente desocupado

Actualmente, el espacio que ocupaba la cafetería ya no cuenta con el mobiliario ni los elementos que anteriormente formaban parte del establecimiento.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los motivos que llevaron a tomar esta decisión. Tampoco existe información sobre una posible reapertura en otro punto de la ciudad o sobre el destino que tendrá el local.

Más negocios se despiden de Durango

Este cierre se suma a otros que han sorprendido a los habitantes de la capital durante los últimos meses, especialmente en el sector de alimentos y bebidas, donde distintas cafeterías y restaurantes han anunciado el fin de sus operaciones.

Uno de los casos más recientes fue el de Astro Café, ubicado en el Corredor Constitución, que comunicó su clausura mediante un video publicado en Instagram. El establecimiento señaló que el domingo 22 de noviembre sería su último día de servicio, fecha que además coincidió con su segundo aniversario.