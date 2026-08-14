Caída de empleo en el Municipio de Durango es una alerta y debe ser atendida: regidora

La disminución o pérdida de empleos formales durante julio en el Municipio de Durango representa una alerta que debe atenderse con responsabilidad por parte de las autoridades.

La regidora y presidenta de la Comisión de Fomento Económico, Mariana Verduga Palencia, declaró que “perder más de mil empleos en un solo mes es una señal de alerta. No para alarmarnos, sino para actuar”.

Destacó que, de acuerdo con los datos más recientes del IMSS, Durango pasó de 268 mil 853 a 267 mil 117 empleos registrados, una disminución de 0.65 por ciento en un solo mes, en sectores como comercio, construcción y manufactura.

Ante un contexto económico nacional complicado, apuntó que es necesario analizar qué condiciones se están generando desde el ámbito municipal para que los negocios puedan mantenerse y seguir generando espacios laborales.

Dijo que se requiere conocer directamente con las empresas los obstáculos que enfrentan, como la burocracia en ciertos trámites y procesos.

“Necesitamos saber qué está pasando, cuáles son los obstáculos y qué podemos hacer desde el gobierno para no poner piedras en el camino, sino ayudar a quitarlas”.

Verduga Palencia destacó la importancia de incentivar el consumo local y fortalecer la compra de productos y servicios de negocios, además de revisar cómo se está ejerciendo el recurso público municipal para favorecer a proveedores locales.

Reconoció que además agosto es un periodo importante para la economía familiar, porque se realiza un gasto extra ante el regreso a clases, con las erogaciones en inscripciones, uniformes y útiles escolares.